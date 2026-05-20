女優でタレントのMEGUMI（44）が20日、自身のインスタグラムを更新。着物姿が反響を呼んでいる。フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」を訪れているMEGUMI。前日の投稿では「カンヌにて、今年も『Japanese Night』を開催いたしました」と報告。「3回目となる今回は、名称を『Japanese Night』へと新たにし、“映画”を中心に、日本の文化や才能を世界へ届ける場として、さらに進化した形で開催することができました」