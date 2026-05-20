東京出入国在留管理局で収容者の男性が逃げ出し、8階から飛び降りようとしていて職員が説得を続けています。午後0時半ごろ、港区の東京出入国在留管理局の庁舎で、「収容者のトルコ人の男が房から脱走し、8階によじ登り『自殺する』と言っている」と入管から警視庁に通報がありました。入管の職員が現在、飛び降りようとしている男性を説得しているほか、警視庁が周辺の道路を規制して警戒に当たっています。