長岡市にある「長岡戦災資料館」が5月29日に移転リニューアルオープンします。長岡戦災資料館は終戦直前の1945年8月1日に発生した長岡空襲の惨状を伝えるさまざまな資料を展示し、平和の尊さを次世代に伝えてきました。2003年に大手通のビルの一角にオープン。以来、JR長岡駅周辺の民間ビルを借りながら運営を続けてきました。新たな施設は、大正6年に開館し長年利用されてきた図書館「旧互尊文庫」(長岡市坂之