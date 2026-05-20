近年、仕事での人手不足が大きく取り上げられますが、その根本の原因は従業員にあるのかもしれません。元レジ打ちの漫画家・狸谷さんの作品『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』では、スーパーにおけるさまざまなトラブルが描かれています。同作のまとめ記事がX（旧Twitter）に投稿されると、約2200のいいねが寄せられました。【漫画】『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』（全編を読む）とある地元密着型のスー