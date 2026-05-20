ヴィッセル神戸所属で元日本代表の武藤嘉紀選手は5月19日、自身のInstagramを更新。格好良さが際立つプライベートショットを公開しました。【写真】清水寺を訪れた武藤嘉紀「最終戦頑張ってください」武藤選手は「Ready for the last dance」とつづり、1枚の写真を投稿。京都・清水寺の音羽の滝を前に、振り返って笑顔を見せています。サングラスを掛けてネイビーのシャツを着こなしており、とても格好いいです。コメントでは「リ