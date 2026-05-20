歴代「タイプR」が各地から大集合！ 充実したプログラムホンダの歴代タイプRを対象とするイベント「Honda All Type R World Meeting 2026」が5月9日、モビリティリゾートもてぎ（栃木県茂木町）で開催されました。全国各地からタイプRオーナーが集結したほか、ショップやメーカーも多数ブースを構え、大変なにぎわいを見せていました。2022年にシビックタイプRオーナー向けとして始まり、2023年から全タイプR対象へと拡大した