パルコのゲームレーベル・PARCO GAMESが、コジマプロダクションの期間限定POPUPストア『KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE』を渋谷PARCO 5Fにて開催することが発表された。 【画像あり】ポップアップで取り扱われるグッズラインナップ 会期は6月6日から8月30日まで。「STRAND（＝つながり）」をコンセプトに掲げる本ストアは、2024年よりPARCO GAMESとKOJIMA PRODUCTIONSが展開してきた『DEATH ST