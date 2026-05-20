気になるガソリン価格と石油備蓄量。資源エネルギー庁によりますと、国の石油備蓄量は今月１７日時点で２０８日分だということです。（推計値の速報） 内訳は、国家備蓄が１１７日分、民間備蓄８８日分、産油国共同備蓄が１日分、合計で２０８日分となっています。 ■最新のガソリン価格は また、資源エネルギー庁によりますと、今月１８日時点の山形県内レギュラーガソリンの平均小売価格は１７６円３０銭で