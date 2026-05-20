俳優でタレントのさとう珠緒（53）が20日、自身のインスタグラムを更新。公開した写真に反響が寄せられている。【写真】「もしかして、生まれたままのお姿でしょうか？」反響が寄せられたさとう珠緒さとうは「外に出ると少し汗ばむ季節になってきましたね〜 撮影前にインディバヘッドでリフレッシュ」と投稿。「コリコリ頭がちょっとふわっとお花にも癒されて、ほっと一息」と続けた。さらに「水分もこまめにとらなきゃです