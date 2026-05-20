元プロ卓球選手の石川佳純（33）が20日、自身のインスタグラムを更新し、MLB・パドレスとドジャースの一戦で始球式を務めたことを報告した。【写真】「美しい立ち姿」MLB始球式を行った石川佳純石川は投稿で「パドレス×ドジャース戦、始球式を務めさせていただきました。この様な貴重な機会をいただきとても光栄です」と写真を掲載。大舞台での経験に感謝をつづり、キャッチャー役を務めたパドレスの松井裕樹についても「キャ