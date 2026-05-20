国際宇宙ステーションから離脱した無人補給機「HTV―X」1号機（NASAの中継から）宇宙航空研究開発機構（JAXA）は20日、国際宇宙ステーション（ISS）に食品や機材を運んだ新型無人補給機「HTV―X」1号機を26日に大気圏へ再突入させると発表した。南太平洋上で再突入し、大気圏内で燃え尽きる予定。新型補給機は、先代の補給機「こうのとり」よりも荷物を多く運べ、ISS離脱後に最長1年半にわたって飛び続けられるのが特長。昨