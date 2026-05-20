がん細胞だけで増殖し、がん細胞を破壊するよう遺伝子改変したヘルペスウイルスで、脳腫瘍の一種「悪性神経膠腫」を治療する医師主導治験を始めると、東京大医科学研究所が20日、発表した。新たに開発したウイルス「T―BV（ティーベブ）」は、腫瘍の腫れや脳浮腫の発生を抑える機能があるといい、安全性を確かめる。悪性神経膠腫では、口唇ヘルペスのウイルスを遺伝子改変して開発した治療薬「テセルパツレブ」が2021年に実用