モデルのマギー（34）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。静岡・下田で開催された黒船祭りを家族と訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「もう！スタイル良すぎ！」黒船祭りを家族と満喫！“男性”と海で戯れるマギーマギーは「下田の黒船祭りへ！」と報告し、「海も本当にきれいで良いところです 家族で楽しい時間を過ごせました！」とコメント。開放感あふれる旅の様子を複数枚の写真・動画とともに投稿