富永啓生＝2025年6月バスケットボールBリーグ1部（B1）の北海道は20日、パリ五輪日本代表シューターの富永啓生（25）と2028〜29年シーズンまで契約を継続すると発表した。来季が4年契約の2年目となる。B1参戦1年目の今季は1試合平均19.5得点だった。