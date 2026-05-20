フリーアナウンサーの古舘伊知郎が20日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で実行役とされる16歳の高校生4人に次いで、指示役とみられ逮捕された竹前海斗容疑者と竹前美結容疑者の夫婦の役割について、言及した。夫婦は「自分たちは関係ない」と容疑を否認している。古舘はこの種の犯罪に「闇バイトで募って、首謀者がいて、どんどん降りてきて役柄が決まって