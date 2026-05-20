前年度にＪＡＳＲＡＣから著作権使用料の分配額が多かった作品の作詞者、作曲者、音楽出版社の栄誉をたたえ表彰する「２０２６年ＪＡＳＲＡＣ賞」の贈呈式が２０日、都内で開催され、歌手の氷川きよし（４８）が特別ゲストとして登場した。金賞はロックバンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥの「ライラック」、銀賞は歌手・美空ひばりさんの「川の流れのように」、銅賞はヒップホップユニット・ＣｒｅｅｐｙＮｕｔｓの「