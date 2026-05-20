フリーアナウンサー古舘伊知郎が20日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。全国で相次ぐクマの出没問題について、私見を述べた。古舘は「クマの出没の大問題と、各所で起きている山林火災は1つの話」と切り出した。「分かりやすく言うならば、人口減少、猟友会の高齢化、山林の放置、ドングリの減少、市街地の拡大、さらには気候変動と全部つながっているわけですよ。それで考えた時に、日本の国土