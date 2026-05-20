◆大相撲夏場所１１日目（２０日・両国国技館）東前頭１５枚目・翔猿（追手風）は、同１０枚目・朝乃山（高砂）を引き落とし、２敗で首位を守った。左をのぞかせ出てくる相手を土俵際で左から振りほどくように投げ、逆転勝利。前日はくせ者の東前頭９枚目・阿炎（錣山）の動きをよく見て、突き落とし、４場所ぶりの勝ち越しを決めていた。老練な３４歳が初夏の土俵で優勝争いを盛り上げる。