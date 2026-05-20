◆スギ薬局グループ杯第１８回日本少年野球報知旗争奪関西さわやか大会兵庫県東支部（１６、１７日・兵庫神戸ボーイズ専用グラウンドほか）▽中学１年生の部・２回戦伊丹ボーイズ４ー３兵庫神戸ボーイズ＝延長７回＝「スギ薬局グループ杯第１８回日本少年野球報知旗争奪関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）が行われ、各支部トーナメントで続々と上位進出が決まった。兵庫県西支部では、氷上・兵庫豊岡合同