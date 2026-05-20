◆第２９回大和川大会（１０日・荒本青少年運動広場ほか）▽中学生の部・１回戦松原ボーイズ１４ー４京都二条ボーイズ＝４回コールド＝関西ブロックの中学１年生王者を決める「スギ薬局グループ杯第１８回日本少年野球報知旗争奪関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）が９日、開幕した。大阪南支部同士の１回戦では、大阪堀江ボーイズが延長戦を制して１回戦突破。忠岡ボーイズ、大阪泉南ボーイズはともに完封＆コー