◆スギ薬局グループ杯第１８回日本少年野球報知旗争奪関西さわやか大会大阪南支部（９、１０日・住之江公園野球場ほか）▽中学１年生の部・１回戦大阪堀江ボーイズ９―５住吉ボーイズ＝延長７回＝関西ブロックの中学１年生王者を決める「スギ薬局グループ杯第１８回日本少年野球報知旗争奪関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）が９日、開幕した。大阪南支部同士の１回戦では、大阪堀江ボーイズが延長戦を制し