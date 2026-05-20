与論町で震度5強を観測した今回の地震で、これまでに入っている被害の情報をまとめました。 20日午前11時46分ごろ。沖縄本島近海を震源とする最大震度5強の地震が発生。 鹿児島県の与論町で震度5強を観測しました。 与論島に家族で観光に来ていた男性は、空港近くのホテル付近で激しい揺れに襲われたと言います。 (東京から家族で観光・樺澤良さん(47))「ものすごい揺れで、あれっと思って、縦揺れみたいな感じで、これ