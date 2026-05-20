奄美地方できょう20日昼前、最大震度5強の地震がありました。 気象台は1週間程度、同じ程度の地震に注意するよう呼びかけています。 20日午前11時46分ごろ地震があり最大震度5強を与論町で観測しました。震源は沖縄本島近海で震源の深さはおよそ50キロメートル。地震の規模を示すマグニチュードは5.9とみられています。 この地震で震度5強を与論町、震度5弱を知名町、震度4を天城町と和泊町、震度3を徳之島町