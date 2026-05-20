災害警戒本部が設置されている鹿児島県庁から池田記者に伝えてもらいます。 県庁の災害警戒本部ではこちらのホワイトボードに各地から寄せられる情報や、ライフラインの速報が次々と書き込まれています。今のところけが人の情報は入っていません。 震度5強を観測した与論町には5人の県職員が駐在していて、建物の被害や道路に陥没がないかなど情報収集にあたっています。今後詳しい状況を確認する必要が出てきた場合は、