鹿児島県の与論町で震度5強を観測した今回の地震。専門家は、18年前に同じく与論で震度5弱を観測した地震と同じタイプとした上で、「今後1週間は同じ規模の地震に注意が必要」と呼びかけています。 （鹿児島大学・地震地質学 井村隆介准教授）「震度5を観測するというのは、よく似ているのが、2008年7月の地震M6.1で、そのときも与論で震度5弱。 ちょっとした条件で今回は震度5強になっているが、ギリギリ（同じ）ライン。10年