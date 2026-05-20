三重県鈴鹿市で20日、知人の男性を包丁で刺すなどして殺害しようとしたとして、25歳の男が緊急逮捕されました。警察によりますと、20日午前2時45分ごろ、鈴鹿市野町西の住宅に住む男性から、「男が倒れていて、孫が事件を起こしたようだ」と119番通報がありました。住宅の敷地内に倒れていた無職の男性(38)が、胸の骨を折るなどの大ケガをして病院に運ばれましたが、命に別条はないということです。現場には、通報者の孫で