２０日の東京株式市場は広範囲に売りが広がり、日経平均は大幅安で６万円台を割り込み、約３週間ぶりの安値水準に沈んだ。 大引けの日経平均株価は前営業日比７４６円１８銭安の５万９８０４円４１銭と５日続落。プライム市場の売買高概算は２７億８３１４万株、売買代金概算は９兆５４２９億円。値上がり銘柄数は２６３、対して値下がり銘柄数は１２８３、変わらずは２２銘柄だった。 きょうの東京市場は、前日の米株