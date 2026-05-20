メインシナリオ・・・買い優勢、前日の高値159.25が最初の関門。前日まで7日連続陽線となっており、地合いは強い。目先、買いが優勢となりそうだ。前日の高値159.25が最初の関門。高値更新となれば、ボリンジャーバンド(θ＝21）の＋1σがある159.43や節目の160.00が視野に入る。160円台に乗せると、4月30日の高値160.72や節目の161.00がターゲットになる。 サブシナリオ・・・反落となれば、節目の158.50付近が