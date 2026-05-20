メインシナリオ・・・1日の安値1.3550カナダドル（以後、単位省略）からの切り返しが鮮明になっている。19日に4月15日以来の高値水準となる1.3774まで一時上昇しており、一目均衡表の雲の上限の1.3800を上抜き、3月31日の高値1.3967から1日の安値1.3550までの下げに対する61.8％戻しの1.3808を上抜けば、4月13日の高値1.3878を試す可能性がある。さらに上昇するようであれば、4月3日の高値1.3949や3月31日の高値1.3967が上値の目標