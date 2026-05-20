急死して歴史が変わった2人の武将急死したために、歴史が大きく変わった可能性がある戦国武将といえば、なんといっても甲斐（山梨県）の武田信玄が知られる。【写真】お尻もあらわに…「べらぼう」で“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元宝塚トップスター」＆「セクシー女優」ほか織田信長と対立するに至った将軍の足利義昭は、諸勢力に呼びかけて信長包囲網を築こうとした。その対象は浅井長政と朝倉義景、三好三人衆、