１８日、集安市博物館で公開された「晋高句驪帰義侯」馬鈕金印。（長春＝新華社記者／張博宇）【新華社長春5月20日】中国吉林省集安市の集安市博物館で18日、西晋時代（265〜316年）に作られた「晋高句驪（こうくり）帰義侯」馬鈕（ばちゅう）金印の収蔵記念式典が開かれ、一般公開された。西晋の朝廷が高句麗王に授けた金製の璽印（じいん）で、印鈕（印章のつまみの部分）と本体が一体鋳造されている。印面は2.4×2.3センチ