アブドーラ・ザ・ブッチャーが重篤な状態にあるという。5月上旬にUPされた関係者のSNSに、病床の画像が掲載。余りにもやせ衰え、トレードマークの額の傷が不鮮明なため、「本人ではないのではないか？」との邪推も飛んだが、実は昨秋、2度の脳卒中で倒れ、入院。一時期は快復傾向にあったが、ここにきて予断を許さない状況が続いている。ちょうど45年前の1981年5月は、ブッチャーが全日本プロレスから新日本プロレスに移籍し、