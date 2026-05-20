俳優の吉岡里帆が、映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開）で、黒柳徹子役で出演することが20日に発表され、同作公式Xで動画が公開された。【動画】発声にこだわり… 吉岡里帆、黒柳徹子役の映像が公開玉ねぎヘアの吉岡は「皆さま、こんにちは。映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』への出演が決定しました黒柳徹子役の吉岡里帆です」と、そっくり“流暢”にあいさつ。黒柳から使命された喜びとともに、「映像をその