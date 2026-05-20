金を借りていた男性から返済を求められ、車ではねて殺害しようとした疑いで45歳の男が逮捕されました。平田尚人容疑者（45）は5月13日、東京・千代田区の路上で知人の男性（50代）を車ではね、殺害しようとした疑いが持たれています。男性は頭などに軽いけがをしました。平田容疑者は男性から100万円を借りていて、返済を求めた男性と現場で口論になり、車を急発進させて男性をはね、そのまま逃走しました。平田容疑者は調べに対し