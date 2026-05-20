ソフトバンク3軍の韓国遠征が、今季も始まった。5月20日から6月1日の約2週間で計12試合組まれており、短期間で実戦を重ねていく。2012年から開催している韓国遠征について、三笠杉彦GMは「日本と海外では環境も違うし野球のやり方も違う。食事も辛いものばかりだったり、そういうころも含めて、環境が変わっても自分を整えてパフォーマンスをできるように成長してほしい」と狙いを口にした。昨季までの遠征でも選手自身が持つ