アメリカメディアは、トランプ大統領が延期を表明したイランへの軍事攻撃について「正式には攻撃を決断していなかった」と報じました。トランプ大統領：（Q. どれほど攻撃に近づいていたのか。すでに戦闘機は飛んでいたのか？)（決断下すまで）あと1時間だった。準備は完全に整っていた。トランプ大統領は19日、記者団に対し、18日に表明した再攻撃の延期は攻撃を決断する1時間前だったと語りましたが、アメリカのニュースサイト・