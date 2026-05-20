◇MLB ブリュワーズ5-2カブス(日本時間20日、リグレー・フィールド)ブリュワーズの2年目怪物右腕のジェーコブ・ミジオロウスキー投手が6回無失点の快投でカブスを圧倒しました。先制の援護をもらった初回、先頭打者に6球連続160キロ超えのストレートを投げるも四球を与えると、続いてショートのエラーでいきなりランナー1,2塁のピンチを背負います。それでも後続をセンターフライと2つの三振に抑えます。すると2回と3回を三者凡退