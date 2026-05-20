【きれい・かわいい・おいしい！を記録する おとなの色鉛筆イラスト帖】 5月20日 発売 価格：2,200円 【拡大画像へ】 日本文芸社は、若林眞弓氏による「きれい・かわいい・おいしい！を記録する おとなの色鉛筆イラスト帖」を5月20日に発売した。価格は2,200円。 本書は色鉛筆と黒ペンが1本あれば、本を見ながらすぐにまねをして描ける小さなモチーフを750点掲載して