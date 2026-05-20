【「手塚治虫ワールド・ゴールドコレクション」第1弾】 予約受付期間：5月20日から6月22日 価格 「鉄腕アトム」ゴールドミニフィギュア(18金) ：121,000円 「ブッダ」ゴールドミニフィギュア(18金)：220,000円 「ヒョウタンツギ」ゴールドミニフィギュア(18金) ：165,000円 「鉄腕アトム」ゴールドミニ