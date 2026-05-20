リベルタが日本総販売元を務めるウォッチブランド「Luminox（ルミノックス）」から、「Navy SEAL Chronograph 3580 シリーズ」の最新作『Navy SEAL 3587』が発売された。 参考：トリプルセンサー搭載の“MUDMASTER”にスペシャルモデルG-SHOCK『GWG-B1000MG』が登場 Luminoxは米海軍特殊部隊 United States Navy SEALsと30年以上にわたり関係を築いてきたブランドで、本作はその伝統を受け継ぎ、過酷な環境下