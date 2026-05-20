「ペルソナ」シリーズ30周年を記念し、漫画家・大川ぶくぶによる描き起こしイラストを使用した歴代主人公モチーフのグッズが発売されることが発表された。予約は5月20日12時から6月10日23時59分まで受け付けられる。発売は7月を予定している。 【画像あり】歴代主人公の手元には懐かしいコントローラーが 本グッズは、シリーズの歴代主人公たちを大川ぶくぶが描き起こしたイラストを使用した