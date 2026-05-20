5月20日、福島ファイヤーボンズは、笠井康平との選手契約が2025－26シーズン限りで満了となることを発表した。同日付で自由交渉選手リストに公示される。 32歳の笠井は、176センチ77キロのポイントガード。2016年に四国電力に入社し、2018－19シーズンに名古屋ダイヤモンドドルフィンズでBリーグデビューを果たした。その後は群馬クレインサンダーズ、宇都宮ブレッ