東京機械製作所がこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を２０万株（自己株式を除く発行済み株数の２．４７％）、または１億円としており、取得期間は５月２１日から８月３１日まで。株主還元の充実及び資本効率の向上を図ることが目的としている。 出所：MINKABU PRESS