フライトソリューションズは２０日の取引終了後、２６年３月期単独結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は５０億３０００万円（前期比７１．８％増）、営業損益予想は３億８０００万円の黒字（前期は２億７６００万円の赤字）とした。各損益は４期ぶりの黒字転換を見込む。ＳＩソリューション事業で「ＧｏｏｇｌｅＷｏｒｋｓｐａｃｅ」などクラウドサービスを活用した