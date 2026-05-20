5月20日、B1東地区のレバンガ北海道は、内藤耀悠とU22枠選手制度での2026－27シーズン選手契約継続に合意したことを発表した。内藤にとっては、U22枠での契約最終年となる。また、1月に行われた「B.LEAGUE DRAFT 2026」でユース優先交渉権を行使して指名した西村優真については、2028－29シーズンまでの契約を締結していることも明らかにした。 北海道出身で20歳の内藤は、191センチ97キロ