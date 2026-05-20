バンダイキャンディ事業部のフィギュア付き菓子「CHOCOBOX（チョコボックス）」シリーズより、『ドラゴンクエスト』とコラボした『ドラゴンクエスト チョコボックス ボックスフィギュアコレクション』が、11月に全国量販店の菓子売場等で発売される。価格は385円（税込）。 【画像あり】パッケージ風ボックスに入ったらスライムたちラインナップ一覧 本商品は、上下二段構造のパッケージを採用した菓子