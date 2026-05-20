22シーズンぶりにプレミアリーグを制したアーセナル。チームを率いるミケル・アルテタ監督はクラブ史上最年少でリーグ優勝を果たした指揮官となった。クラブ公式ウェブサイトが伝えている。2位マンチェスター・Cの猛追に遭いながらも、終盤戦で白星を積み重ねて首位をキープすると、19日のプレミアリーグ第37節でマンチェスター・Cがボーンマスとドロー。最終節を前に両チームの勝ち点差は5となり、アーセナルの22季ぶりのプレ