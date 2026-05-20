ＳＯＭＰＯホールディングス [東証Ｐ] が5月20日大引け後(16:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比2.6倍の6400億円に拡大したが、27年3月期は前期比23.4％減の4900億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比50円増の200円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は1217億円の黒字(前年同期は77.5億円の赤字)に浮上した。