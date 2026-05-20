卓球女子元日本代表の石川佳純さんが19日（日本時間20日）、ペトコ・パークで行われたパドレス対ドジャースの始球式に登場。パドレスのユニフォーム姿で投球を行った。試合後には自身のインスタグラムでその興奮を伝えており、自身初のメジャー観戦の様子を明かしている。 ■17日にはフィギュア島田も登場 石川さんは現役時代、日本女子卓球の中心選手としてロンドン、リオ、東京と五輪3大会連続でメ