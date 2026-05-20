お笑いタレント劇団ひとり（49）が、19日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）にゲスト出演し、脚本執筆にまつわる本音を明かした。監督、脚本を務めた21年のネットフリックス映画「浅草キッド」が大ヒット。その後も執筆活動を続けている。そのうち映画1本が「今、準備してるのは劇場のやつ。年末から撮影入れたらいいな」と、青写真を披露。「今までと全然、毛色の違うやつをやってみたいなって」と意気込んだ